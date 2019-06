Sacchi di rifiuti davanti al centro di raccolta, il sindaco sfida gli incivili: "Metterò le telecamere e pubblicherò i filmati"

"Saranno poste delle telecamere di sorveglianza e i filmati che riprenderanno i trasgressori saranno pubblicati e nessuno dovrà lamentarsi". E' la provocazione del sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, dopo che alcuni incivili hanno abbandonato dei sacchi di spazzatura davanti ai centri di raccolta della cittadina barocca.

Brandara aggiunge: "I sacchetti saranno ispezionati per capire la provenienza dei rifiuti. Naro deve rimanere pulita. Non possiamo arrenderci per colpa dell'inciviltà di pochi".