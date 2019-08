Sorpresi ad abbandonare rifiuti per strada: 51 multe in pochi giorni

La "guerra" contro gli incivili non va in ferie. Negli ultimi giorni, sono state sanzionate 51 persone, naresi e non, per abbandono di rifiuti in centro abitato e nelle campagne limitrofe a Naro.

"L'invito è quello di utilizzare correttamente le isole ecologiche di via Aura Fenice e Piazza Crispi - ha detto il sindaco di Naro: Maria Grazia Brandara - . A me dispiace far sanzionare i miei concittadini in questo momento di crisi, ma è importante rendere decorosa la nostra città. Qualche incivile non può rendere sporca la nostra città e passare inosservato".