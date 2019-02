Armati di coltello fanno irruzione in farmacia: messa a segno una rapina

Coltello in pugno e volto coperto sono entrati in azione pochi istanti prima dell’orario di chiusura. Minacciando il farmacista, in due sono riusciti a farsi consegnare quanto c’era ancora in cassa. Erano le 20 circa di mercoledì quando, nella farmacia del centro di Naro, veniva messa a segno una rapina a mano armata. Un colpo fulmineo visto che i due delinquenti una volta arraffati i soldi – circa 300 euro – sono scappati a gambe levate.

Il farmacista ha, naturalmente, lanciato l’allarme e pochi minuti dopo, nel centro di Naro, si sono precipitate le pattuglie della stazione cittadina. I militari hanno sentito i presenti, inevitabilmente scossi per quanto accaduto, e hanno subito avviato un vero e proprio rastrellamento del territorio cittadino. Non è chiaro – non risultava esserlo ieri – come i due delinquenti si siano allontanati.

I controlli e le ricerche, nonostante siano state meticolose e capillari, non hanno prodotto alcun risultato: dei balordi non è saltata fuori nessuna traccia, né indizi concreti. Appare scontato – è ormai la procedura investigativa ad imporlo – che i carabinieri abbiano anche verificato la presenza di eventuali telecamere di video sorveglianza pubbliche o private. Perché proprio la presenza di eventuali telecamere che potrebbero aver ripreso qualcosa, potrebbe far sì che i carabinieri percorrano, e fin da subito, la giusta pista investigativa per identificare i due rapinatori.