"Ottantaseienne picchiato selvaggiamente per 125 euro", arrestati un 22enne e un 17enne

Hanno 22 e 17 anni i due presunti rapinatori che sono stati arrestati, in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare, dai carabinieri della stazione di Naro e da quelli della compagnia di Licata.

Lo scorso 14 aprile, in un'area isolata di Naro, i due si sarebbero avvicinati nei pressi dell'abitazione di un ottantaseienne narese e avrebbero iniziato - ma sarebbe stata una scusa - a contrattare la vendita di alcune posate di argento prima e di una giara dopo. "I due si sono ripresentati dopo 20 minuti e quando hanno avuto contezza della disponibilità di qualche spicciolo nel portafogli dell'anziano - ha illustrato il colonnello Giovanni Pellegrino, comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, - uno dei due, il più grande, ha colpito, a tradimento, con un pugno in faccia l'anziano. Anziano che è caduto subito a terra ed ha perso i sensi. I due si sono impossessati in tutto di 125 euro".

All'anziano, finito poi in ospedale, i medici hanno diagnosticato 22 giorni di prognosi per fratture multiple al volto. Le indagini dei carabinieri, partite da un approfondito sopralluogo - ad opera della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Agrigento - nell'abitazione, sono proseguite con la visione di immagini di sistemi di videosorveglianza, con pedinamenti e con l'audizione di alcuni residenti nella zona. I carabinieri sono, dunque, riusciti a restringere il cerchio ed hanno delineato l'identikit dei possibili autori. "Ed è proprio consultando in caserma le fotosegnaletiche dei sospettati - hanno ricostruito dal comando provinciale dei carabinieri - che la vittima ha riconosciuto, senza ombra di dubbio, i presunti autori della rapina".

Le ordinanze di custodia cautelare sono state notificate a Calogero Troisi, 22 anni, che è stato posto agli arresti domiciliari, e al diciassettenne che è stato, invece, portato in una comunità.