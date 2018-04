Picchiato e rapinato in casa da 2 criminali, 85enne finisce in ospedale

Si sono fatti aprire la porta di casa con una scusa. Anzi, con un vero e proprio inganno. Non appena il pensionato ottantacinquenne ha aperto l’uscio è stato accerchiato e picchiato selvaggiamente. In una manciata di minuti, praticamente senza dare il tempo al pensionato di tentare di opporre resistenza, gli hanno strappato via il portafogli che conteneva poche centinaia di euro. Sempre in maniera fulminea, i due delinquenti sono poi scomparsi e non si sono lasciati dietro le spalle alcun indizio. E’ questa la ricostruzione ufficiale fornita dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento su quanto è accaduto, nei giorni scorsi, in un’abitazione di via Piave a Naro. Una rapina che segue di appena una settimana l’altro colpo messo a segno in contrada Mintina, fra Camastra e Naro, sempre ai danni di una anziana pensionata: una settantacinquenne.

L’ottantacinquenne picchiato e rapinato è finito al pronto soccorso dove i medici – stando sempre alle ricostruzioni ufficiale fornite dai carabinieri – gli hanno diagnosticato e refertato ferite guaribili in circa 20 giorni. L’anziano sarebbe stato ripetutamente colpito al volto, tant’è che avrebbe riportato un brutto trauma facciale. La denuncia, contro ignoti, sarebbe stata formalizzata nelle ultime ore e i carabinieri della stazione di Naro, coordinati dal comando compagnia di Licata, hanno già avviato le indagini per cercare di identificare entrambi i rapinatori.

Ad agire prima in contrada Mintina e poi in via Piave, a Naro, sono stati gli stessi criminali? Non è escluso, ma spetterà, naturalmente, all’attività investigativa dei carabinieri mettere dei punti fermi e stabilire se dietro le due violente rapine vi sia o meno la stessa “mano”.