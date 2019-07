"Hanno salvato una donna": encomio solenne per i vigili del fuoco

Encomio solenne per i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e del distaccamento di Canicattì: per i pompieri che si sono prodigati – in più circostanze – a salvare Naro e la sua macchia Mediterranea dagli incendi e che, in via Vanelle, dopo il rogo nell’abitazione, dove è morto un anziano, sono riusciti a portare in salvo la figlia.

A concedere il riconoscimento è stato il sindaco Maria Grazia Brandara. L’encomio solenne, per la sede di Canicattì, è stato attribuito al caposquadra Giuseppe Nobile, al caposquadra Giuseppe Di Sciacca, ai vigili coordinatori Antonio Parla e Francesco Pullara e al pompiere esperto Calogero Pecoraro. Per la sede centrale: all’ispettore antincendi esperto Pietro Vassallo Todaro, al capo reparto Gerlando Riverso, ai vigili coordinatori Francesco Callari, Luigi Di Caro, Calogero Di Daro e Carmelo Vetro.