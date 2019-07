Naro, ex sindaco accusato di peculato lavorerà in una coop sociale per estinguere il reato

Ex sindaco accusato di peculato lavorerà in una casa per anziani e, se le relazioni sulla sua attività di pubblica utilità dovessero essere positive, estinguerà il reato. Via libera dal giudice Stefano Zammuto alla definizione del procedimento con l’istituto della “messa alla prova” anche per Calogero Cremona, medico, a capo del Comune di Naro fino allo scorso 29 aprile. Prima di lui aveva fatto la stessa scelta il coimputato Antonino Cristi, 48 anni, dipendente dell'azienda che si occupava di nettezza urbana per conto del Comune di Naro.

Cremona avrebbe incaricato Cristi di provvedere alla pulizia della strada interna della sua casa di campagna, piena di fango dopo il nubifragio, utilizzando anche un mezzo dell’ente. A Cremona, inoltre, si contesta di avere di avere fatto sostituire a spese del Comune la ruota del bobcat che si era danneggiata durante le operazioni di pulizia. L’episodio risalirebbe al 24 ottobre. Il suo difensore, l’avvocato Giuseppe Scozzari, ha chiesto, ottenendolo, di provare a estinguere il reato con la messa alla prova. Cremona lavorerà, gratuitamente, alle dipendenze della coop Pegaso svolgendo attività in una casa per anziani.