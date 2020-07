Disagi nell'erogazione idrica a Naro, il sindaco invia diffida al Tre Sorgenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In merito alle criticità legate alla turnazione idrica degli ultimi giorni, questa mattina ho scritto al "Consorzio Tre Sorgenti" "invitando e diffidando" lo stesso Consorzio a ripristinare con urgenza la fornitura idrica nel Comune di Naro.

La città non può tornare a vivere gli stessi problemi dovuti alla mancanza di acqua soprattutto nella stagione estiva.

Questa è la prima e si spera l'ultima vera emergenza legata all'acqua che sta vivendo questa amministrazione, considerato che lo scorso anno nello stesso periodo, il problema non si è posto, anzi è stato risolto ottenendo la fornitura idrica giornaliera.

Non si deve perdere tempo nell'eseguire i lavori di ripristino dei guasti che privano la cittadinanza di un bene vitale!

Terremo costantemente aggiornata la cittadinanza sull'evolversi della situazione.