"Insensibili e crudeli verso il giovane disabile", il gip convalida l'arresto e lascia in carcere gli zii del ragazzo

"Hanno agito con insensibilità e crudeltà nei confronti di un giovane disabile, mostrando di essere privi del più elementare senso di pietà nei suoi confronti". Il gip Luisa Turco, meno di tre ore dopo l'interrogatorio, ha convalidato gli arresti dei due coniugi di Naro, arrestati con l'accusa di avere segregato in casa il nipote disabile, legandolo al letto con una catena alla caviglia. Per entrambi è stata disposta la custodia in carcere.

I due indagati, difesi dall'avvocato Alba Raguccia, si sono detti "dispiaciuti e scossi" per quanto accaduto e hanno chiesto perdono. La donna ha risposto all'interrogatorio mentre il marito ha rilasciato dichiarazioni spontanee.

Al tempo stesso, però, hanno fornito delle giustificazioni spiegando di averlo fatto perchè, in precedenza, il ragazzo 33enne si era allontanato dall'abitazione facendo perdere le sue tracce e venendo trovato, molti giorni dopo, in Calabria e in Campania. La vicenda era anche stata oggetto di alcuni servizi sulla trasmissione Rai "Chi l'ha visto".

La vicenda, inoltre, era stata segnalata anche ai servizi sociali del Comune. I due zii, con le accuse di maltrattamenti e sequestro di persona, sono stati arrestati in flagranza di reato sabato pomeriggio dai carabinieri al termine di un'operazione, coordinata dal procuratore Luigi Patronaggio e dalla pm Gloria Andreoli, che ha consentito la "liberazione" del ragazzo che era incatenato al letto.

Il disabile, sostiene l'accusa, sarebbe stato anche percosso e umiliato in diverse circostanze. La stessa donna ha ammesso di averlo insultato, spiegando di averlo fatto perchè lo aveva fatto innervosire. Il povero ragazzo, in un paio di circostanze, nel 2014 e nel 2015, era andato dai carabinieri lamentando di subire violenze da parte degli zii e chiedendo di potere andare ad abitare in un altro posto.