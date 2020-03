Coronavirus, equipe di psicologi al telefono per i cittadini di Naro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Siamo in uno stato di emergenza improvvisa, causa Coronavirus, in cui gli ultimi provvedimenti che limitano la libertà personale costringono inevitabilmente a vivere un clima crescente di paura, generando insicurezza, dubbi, rabbia, frustrazione, stress, ansia e attacchi di panico.

Per questo a Naro, l’associazione “Jupsy - Ricomincio da me” ha deciso di mettere a disposizione della cittadinanza, in maniera totalmente gratuita, una equipe di psicologi che, attraverso il filo telefonico, può fornire un ascolto competente.

«Abbiamo deciso di mettere a disposizione la nostra professionalità in qualità di psicologi, in maniera gratuita – commenta il presedente dell’associazione, dott. ssa Liliana Di Gerlando -Potete chiamarci nelle ore stabilite tutti i giorni. Siamo al servizio di tutti coloro che vorranno contattarci telefonicamente o via chat, in sinergia con altri servizi attivati da altri Enti o Associazioni».

«𝑳’𝑨𝒔𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑱𝒖𝒑𝒔𝒚 “𝒓𝒊𝒄𝒐𝒎𝒊𝒏𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒂 𝒎𝒆…” – continua il presidente - è con voi, anche per altri servizi ed esigenze diverse da quella di cui detto sopra, mettendo a vostra disposizione le altre professionalità eterogenee presenti in Associazione. Chiunque dei colleghi psicologi, in questo momento faccia richiesta di collaborazione esterna, per potenziare il servizio di supporto psicologico è il benvenuto e può unirsi a noi».