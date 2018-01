"Aveva cocaina, hashish e marijuana", finisce nei guai un 31enne

Ben 23 automobilisti sono stati pizzicati a guidare senza la cintura di sicurezza allacciata. Un trentunenne di Naro è, invece, finito nei guai perché trovato in possesso di hashish, marijuana e cocaina per un totale di 5,8 grammi. Per il possesso di stupefacenti è stato segnalato alla Prefettura ed è stato denunciato perché si è rifiutato di sottoporsi al controllo per accertare se guidasse o meno in stato di alterazione psico-fisica.

Negli ultimi giorni, le pattuglie della polizia Stradale di Agrigento e dei distaccamenti di Sciacca e Canicattì sono state impegnate in mirati servizi di vigilanza lungo le principali statali della provincia. Lungo la staale 115, al chilometro 198, nei pressi del bivio di Naro, è stato fermato e controllato il giovane di Naro che è stato trovato in possesso di cocaina, hashish e marijuana.

Durante lo scorso week end, nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto” disposta dal dipartimento, gli equipaggi della Stradale hanno contestato 23 violazioni alla norma del codice della strada che impone l’uso delle cinture di sicurezza e/o dei sistemi di ritenuta per bambini.