Fiamme e fumo dalla lavatrice: paura in un'abitazione, accorrono i pompieri

La lavatrice inizia a fare fumo e fiamme e all’interno di un appartamento di via Umberto I, a Naro, paura e preoccupazione hanno il sopravvento. Sono dovuti intervenire, ieri mattina, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì per riuscire a rimettere tutto in sicurezza. Ma a prodigarsi, in attesa dell’arrivo dei pompieri, è stato il genero del proprietario dell’abitazione che è riuscito ad evitare il peggio, ossia che le fiamme si propagassero. Dell’accaduto – un incidente domestico – si sono interessati anche i carabinieri della stazione cittadina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.