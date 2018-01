A Napoli un reportage di tutte le bellezze folk, in "gara" anche un agrigentino

Quaranta scatti fotografici per la la mostra “Folklore Express”. Un reportage curato nei minimi dettagli voluto per rievocare , alcune delle manifestazioni folkloristiche italiane, pillole di passioni, in una unica mostra a disposizione dei visitatori. Gli scatti di fotografi professionisti e non sono provenienti da tutta Italia, rappresentativi delle nostre tradizioni nazional popolari, dove c’è scritta la nostra storia ma soprattutto la nostra Arte, che tutto il mondo ci invidia.

Si potranno ammirare particolari maschere carnevalesche, carri allegorici, piazze gremite, sguardi truccati e fieri, dettagli di abiti e scenografie; dal carnevale alle feste di piazza, in un percorso di immagini tra il sacro e il profano, dove l’impegno e le centinaia di ore di lavoro impiegate, perché tutto sia perfetto, è tangibile ed il desiderio di sentirsi almeno una volta all’anno protagonisti sul palcoscenico della vita.

Tra i vari fotografi, sarà presente anche Calogero Infantino, 26 anni di Grotte, che esporrà 7 fotografie. Gli scatti di Infantino raccontano della “Scinnenza di Naro” de “La Prummisioni pi grazia ricevuta” di Racalmuto e della manifestazione “Vivere in Assisi” di Gangi. Le foto saranno in esposizione a Napoli presso il Castello Maschio Angioino.