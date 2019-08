Festivalle e Acuarinto, binomio perfetto: si comincia

Tutto pronto per il Festivalle. L'evento internazionale di musica e arti digitali si terrà alla Valle dei Templi di Agrigento dall’8 al 10 agosto. A garantire, anche quest'anno, il supporto organizzativo è l’associazione culturale Acuarinto ha garantito il proprio supporto all’organizzazione sia quale main sponsor e sia attraverso il diretto coinvolgimento all’interno dello staff di alcuni ospiti dei centri di Agrigento che lavorano attivamente come maschere in teatro e agli allestimenti per le varie location.

"L’associazione - fa sapere in una nota il direttivo di Acuarinto - è infatti convinta che queste sono occasioni di coinvolgimento estremamente importanti per i beneficiari, che ricordiamo sono titolari di forme di protezione internazionale, per apprezzare momenti di condivisione culturali e musicali cercando di farli sentire parte integrante di questo evento che si realizza sotto la magnificenza dei templi greci di Agrigento e presso le spiagge del litorale, forse primo approdo per alcuni di loro.

Questo nuovo spirito di Festivalle è senza alcun dubbio un valore aggiunto ad una manifestazione che, seppur alla sua terza edizione, sta diventando un’importante realtà del panorama degli eventi musicali estivi in Sicilia. Musica, spettacolo e integrazione, tutti elementi per un festival vincente e di successo.