Il presepe animato, musica e concerti: ecco il week end

Nuovo week end nell’Agrigentino. Iniziative, musica e concerti per un fine settimana tutto da vivere. Ricco il programma degli eventi natalizi, tra questi il presepe e delle rappresentazioni speciali. Ecco le iniziative migliori:

Continua la stagione dei grandi successi dello Charme Lounge bar, a Casteltermi. Dopo avere dato spazio ad artisti pop e melodici, come

Niko Pandetta e Francesco D’Aleo, è la volta dei migliori deejay italiani. Il 15 dicembre, dalle 22 l’ospite d’onore e Guest Star della serata sarà Dj Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne.

Terzo appuntamento con i talenti agrigentini che non hanno abbandonato la nostra terra, ma hanno scelto di arricchirla con la loro professionalità e il loro coraggio. Venerdì 14 dicembre alle 17.30 nei locali del distretto Turistico Valle dei Templi, al Viale della Vittoria 309, ad Agrigento, sarà il turno di Peppe Cumbo, fotografo creativo che con i suoi scatti ha portato nel mondo la bellezza made in Sicily.

Nell'ambito delle iniziative inserite nell' “Integration project” previsto dallo sprar – sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati- che vede il coinvolgimento del comune di Licata quale ente capofila, della società cooperativa sociale “Sole” ente gestore e dal laboratorio artistico le culture nel mondo, domenica 16 dicembre 2018, alle ore 20,30 verrà portato in scena la rappresentazione: “Il mio sogno e le mie ali”.

L'Eco del Classico, 58 opere dell’ artista siciliano Francesco Messina, conservate presso lo Studio – Museo di Milano, raggiungeranno Agrigento e saranno esposte dal 17 dicembre fino 2018 al 21 febbraio 2019, dalle 9 alle 13, a Villa Aurea e presso l’auditorium Lizzi del museo Archeologico Pietro Griffo.

Musica, bellezza e Natale: giorno 21 dicembre l'atteso evento allo spazio Temenos. Cinque artiste, ognuna con una sua forte personalità esecutiva ed interpretativa e un’importante esperienza in ambito jazz, soul, con qualche sconfinamento in ambiti country e pop. Loro sono Carmen Avellone, Anna Bonomolo, Flora Faja, Lucy Garcia e Alessandra Mirabella.

Un presepe artistico animato nella scalinata della Chiesa Madre di Palma di Montechiaro. È l’iniziativa dell’associazione culturale Carlo e Giulio Tomasi con il patrocinio dell’amministrazione comunale. E l’associazione ringrazia l'amministrazione per il sostegno.

Sabato 15 dicembre 2018 alle 21 e domenica 16 dicembre 2018 alle 18 al Teatro della Posta Vecchia di Agrigento, secondo appuntamento con la Rassegna Teatrale “Mariuccia Linder - Una vita per il teatro il teatro per la vita”, rassegna organizzata dall’Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento, dedicata a Mariuccia Linder, attrice agrigentina prematuramente scomparsa nel maggio del 2011.

Arriva il Natale e si accende la gioia per le strade delle città, anche a Fontanelle fervono i preparativi per la festa più attesa dai bambini e anche dagli adulti. Il clima di festa ormai si sente nell’aria, l’entusiasmo dei preparativi e la corsa ai regali distraggono ognuno di noi dal vero spirito natalizio, ovvero lo stare insieme alle persone care.

Con “Mythos Opera festival, Agrigento, Catania e Taormina per le vie del mito” si dà il via ad una serie di eventi che coinvolgeranno le tre città in occasione delle festività natalizie. Sette gli appuntamenti previsti dal cartellone artistico del Festival che avrà inizio martedì 18 dicembre prossimo nel centro storico di Agrigento e si concluderà domenica 23 a Catania nella chiesa di San Camillo dei Mercenari .