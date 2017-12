"Musica ad alto volume e schiamazzi in centro", raffica di chiamate alle forze dell'ordine

"Musica ad alto volume, schiamazzi e rumori insopportabili". Sono state una decina le chiamate fatte - nella notte fra venerdì e ieri - alle centrali operative della polizia di Stato e dei carabinieri. A protestare, segnalando casi di disturbo della quiete pubblica e chiedendo l'immediato intervento delle forze dell'ordine, sono stati i residenti della via Atenea e del viale Della Vittoria.

E' una storia che, di fatto, si ripete praticamente ogni fine settimana. Fra la via Atenea e il Viale sono accorse le pattuglie della sezione "Volanti" della polizia di Stato e i militari dell'Arma. Sarebbe stato accertato che c'era sì musica ad alto volume, ma, per fortuna, nessun disordine. I poliziotti delle "Volanti", come da routine, hanno trasmesso alla sezione "Pasi": la squadra amministrativa della Questura, la loro relazione. Spetterà alla "Pasi" stabilire se dovranno, o meno, essere elevate delle sanzioni.