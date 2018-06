Musica ad alto volume e posteggio selvaggio, interviene la polizia

Musica ad alto volume e strade impercorribili a causa del posteggio selvaggio. Sono dovuti intervenire i poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento, nella tarda serata di giovedì, in contrada Maddalusa per cercare di ripristinare l’ordine pubblico. Gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico hanno, di fatto, raccolto “l’Sos” che è arrivato al 113 e sono subito accorsi per verificare.

Sono state elevate delle contravvenzioni per il mancato rispetto del codice della strada ed è stato chiamato anche il carro attrezzi per rimuovere le auto, posteggiate in maniera selvaggia, che ostruivano la strada. E’ stato effettuato, naturalmente, anche un mirato controllo ad uno dei locali notturni – per il quale era stato segnalato la musica ad alto volume - . L’accertamento è stato trasmesso, naturalmente, alla sezione “Pasi”.