"Musica ad alto volume", va avanti la "guerra" tra un cittadino ed un pub

Va avanti la "guerra" tra un 81enne agrigentino ed un locale del viale dei Giardini, a San Leone. Il primo si lamenta della musica ad alto volume fino a tardi, il secondo ribatte - si legge sul quotidiano La Sicilia - che "la musica la mettiamo a basso volume e all'una e trenta la stacchiamo".

"Questo signore - prosegue il titolare - ha già perso due cause nei nostri confronti, con tanto di certificazioni e consulenze. Se lui va a dormire alle 22 io non ci posso fare niente". Ieri mattina, il cittadino è andato in Procura per chiedere un incontro col procutarore Patronaggio.