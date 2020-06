Il "Risveglio di Persefone, magia all'alba: tra yoga e meditazione

Una lunga passeggiata all'alba, tra le bellezze del mito e la magia del mare. Si chiama il "Risveglio di Persefone", ed è un evento - organizzato da Archeoclub I luoghi di Empedocle con le associazioni Mariterra, Visit Agrigento, Fiori di Loto, My Agrigento. Anche quest'anno appuntamento con il solstizio d'estate per una passeggiata emozionale, performance artistiche, yoga e geologia. L'evento, giunto alla seconda edizione, è stato seguito da diversa gente, rigorosamente vestita di bianco. Un dress code comune che ha reso la giornata speciale.

"L'emergenza sanitaria - dice la presidente Archeoclub Angela Roberto - ci ha allontanati e chiusi nelle nostre case, anche se è stato per il nostro bene, la sensazione di ritornare ad una vita "normale" era fortissima. Ecco lo spirito con cui abbiamo riproposto questo evento. L'abbraccio di Demetra con la figlia Persefone rappresenta la speranza che ci ha accompagnati in questi mesi. Si ringraziano tutti i soci e partecipanti, i comuni di Porto Empedocle e Realmonte per il patrocinio di un noto locale della Scala dei Turchi".