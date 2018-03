Il muro di via Crispi torna a "brillare", rifatta l'illuminazione

Il muro di via Crispi, quello sottostante al viale Della Vittoria, è tornato a "brillare". Dopo mesi e mesi - dalla fine della scorsa estate - di luci spente, dal tramonto di oggi il muro è tornato ad essere illuminato. Ed è accaduto grazie ad un gesto di protagonismo civico, l'ennesimo da parte dell'ex assessore Franco Micciché.

Esattamente per come era stato nel febbraio del 2016, quando il muro venne illuminato, l'intervento è stato, dunque, a costo zero per il Comune. Un intervento reso possibile grazie alla generosità e all'altruismo del medico Franco Micciché che ha ripetuto il gesto del febbraio di due anni addietro.

Gli operai di un'impresa di Agrigento sono stati al lavoro per circa settimana: il tempo per eliminare i faretti fulminati e ripristinare tutto. La Crispi è dunque pronta per "ospitare" la "Fiaccolata dell'Amicizia che si terrà domani.

La recuperata illuminazione valorizza il muro tufaceo che si lega alle tradizioni geologiche della città e che evoca un collegamento con l'antica Akragas, i templi, la sua cinta muraria, i suoi monumenti e le sue costruzioni. Quale migliore occasione, dunque, per recuperare la suggestiva illuminazione del muro se non quella offerta dal Mandorlo in fiore?