Stop agli annunci barbari sui muri del "San Giovanni di Dio", via all'imbiancatura

Muri come fogli di carta, per una brutta abitudine che negli anni è diventata sempre più virale. Garantire decoro e igiene agli ambienti dell’ospedale San Giovanni di Dio. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna de La Sicilia, è questo l’obiettivo dell’Asp. Tutto comincia dalla pulizia e dall’imbiancatura delle pareti dei corridoi.

Vandali, durante gli anni, hanno scambiato i muri per un ufficio anagrafe. Date, nomi e annunci di nascite: tutto questo scritto in bella mostra. La direzione generale dell’Asp ha aggiudicato i lavori di imbiancatura delle pareti del San Giovanni di Dio per un importo di 24mila euro. Somme che saranno iscritte, regolarmente nel bilancio aziendale.