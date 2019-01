Uomo trovato morto a San Leone, due indagati per omicidio colposo

E’ stato trovato morto all’interno della sua auto, a San Leone. Era la tragica fine di un 58enne operaio di Siculiana. Furono inutili i tentativi di rianimarlo, per l’uomo non ci fu nulla da fare. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna de La Sicilia, c’è una svolta sostanziale nelle indagini. Infatti, ci sono due indagati per omicidio colposo.

Vige il massimo riserbo sulla vicenda, niente nomi e bocche cucite. La morte del 58enne di Siculiana risale al marzo scorso. Sul posto si precipitarono i militari dell’Arma, l’ipotesi era quella di una morta naturale, arresto cardiaco. Adesso, però, le indagini sono ad una svolta. La Procura di Agrigento ha scritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio colposo, due persone. Gli inquirenti, come sempre, non hanno lasciato nulla al caso.