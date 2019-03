Si stava preparando per una battuta di pesca, muore un sub

Si stava preparando per una battuta di pesca, ma qualcosa è andato storto: muore un sub allo “Stazzone”. La vittima è Gaspare Cazantaro di 60 anni, l’uomo non ce l’ha fatta ed è stato trovato senza viya ieri mattina intorno alle 9. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del Giornale di Sicilia ad allertare le forze dell’ordine sono stati i passanti che hanno notato un corpo in spiaggia.

L’intervento è scattato immediatamente, sul posto anche del personale medico. Vani i tentavi di soccorso, per l’uomo non c’è stato niente da fare. Il 60enne sarebbe stato colpito da un malore. La Procura della Repubblica, però, ha disposto l’autopsia.