Muore Tusa, niente spettacolo finale del Mandorlo: gruppi sul palco senza musica

Manca ancora l’ufficialità, ma lo spettacolo conclusivo del Mandorlo in Fiore, non si farà. La Valle dei templi, al momento è stracolma di gente, persone che attendono l'esito finale del vertice convocato con urgenza in Prefettura. Alla presenza dei vertici dell'organ

Alla presenza dei vertici dell'organizzazione della kermesse, ma anche delle autorità civili, la decisione è stata presa: niente spettacolo finale. Sul palco sfileranno in silenzio i gruppi folk, ritireranno i premi a loro assegnati e non si esibiranno più. Una decisione voluta fortemente da tutte le parti.

La morte di Sebastiano Tusa ha lasciato sgomenti gli organizzatori del Mandorlo in fiore, Agrigento era la sua seconda casa. La Valle gli rende omaggio e lo show si ferma. Il festival è stato “silenziato”, nel rispetto di un uomo che si è speso tanto per le sorti agrigentine. Ai piedi dei Templi migliaia di visitatori che adesso dovranno assistere ad uno spettacolo senza musica e senza danze. Si chiude così la 74esima edizione del Mandorlo in fiore, tra la commozione ed il silenzio per una morte al quanto tragica.

Sebastiano Tusa è tra le vittime di un incidente tragico, a renderlo noto è stato il ceo della Ethiopian Airlines Tewolde Gebremariam in conferenza stampa ad Addis Abeba. Il pilota aveva quindi avuto l'autorizzazione a rientrare. "I controlli e la manutenzione di routine non hanno mai rivelato alcun problema - ha sottolineato il manager -. Era un aereo nuovo di zecca consegnato a novembre 2018".