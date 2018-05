Il calcio agrigentino piange l'ex dirigente Pietro Delfino, gli amici: "Va via un grande uomo"

Il calcio agrigentino piange Pietro Delfino. L’uomo, vicino all’ambiente Akragas e stretto collaboratore di mister Longo, è morto ieri. Delfino, è stato anche u ex calciatore e dirigente di diverse squadre dell’Agrigentino. In tanti in questi giorni lo hanno ricordato. “Pietro era un uomo buono”, hanno scritto sui social gli amici che lo hanno voluto ricordare. Delfino è stato anche dirigente della Figc di Agrigento.