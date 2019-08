Muore durante una rissa fra i tavoli del bar, aperta un'inchiesta

Si è accasciato per terra, tra i tavoli di un bar del centro, ed è morto. La vittima è un pensionato di 73 anni. L’uomo, Calogero Sanzone, è deceduto in piazza. "Friscia", a Sciacca. La tragedia si è consumata al culmine di una discussione, abbastanza animata, sfociata per via di un cane.

La lite avrebbe coinvolto il pensionato ed un minore. I due, secondo le prime testimonianze, sarebbero anche venuti alle mani. Il 73enne si sarebbe lamentato con il giovane perché il suo cane non era tenuto al guinzaglio.

Dopo la discussione animata, l’uomo, ha accusato un malore e da lì a poco si sarebbe consumata la tragedia. Sul posto si sono precipitati gli agenti del commissariato di Sciacca.

La decisione

La Procura della Repubblica di Sciacca indaga sulla morte dell’uomo. Intanto il magistrato di turno ha disposto l’autopsia del 73enne. La posizione del minore è al vaglio della procura presso il tribunale dei minori di Palermo. Diversi i passanti che hanno assistito alla scena, tante le persone che sono rimaste sotto choc.