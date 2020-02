Intento a tagliare le radici di un albero, viene travolto: muore un uomo

Era intento a tagliare le radici di un albero, quando il tronco gli è caduto sul fianco schiacciando la cassa toracica. A perdere la vita è Michele Vella, pensionato 76enne di Campobello di Licata. L’uomo è morto per asfissia. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco.

Sono stati proprio i pompieri a liberare il corpo dell'uomo. Non è stato facile, ma per l’uomo non c’è stato più niente da fare. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione. Il fatto è accaduto nel terreno Favarottella.