Uomo trovato morto da un amico a San Leone, inutili i tentativi di rianimarlo

Tragedia a San Leone, muore un uomo di 58 anni. Il fatto è accaduto questo pomeriggio in viale Falcone e Borsellino. L’uomo è stato ritrovato privo di sensi, da un amico, all’interno della sua auto.

I due avevano un appuntamento a San Leone. L’operaio di Siculiana è stato tirato fuori dalla macchina, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Sul posto si è precipitata l’ambulanza del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul luogo della tragedia anche i militari dell’Arma. Non è escluso che l’uomo possa avere avuto un improvviso arresto cardiaco.