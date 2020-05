Non riescono a rintracciare l'85enne, scatta l'allarme: pensionata trovata morta

Una pensionata di 85 anni e' stata trovata morta all'interno della sua abitazione in via Spinola a Porto Empedocle. Pare che dell'anziana non si avessero piu notizie da giorni. Non e' escluso che qualcuno abbia anche provato a mettersi in contatto, ma invano, con l'85enne. Verosimilmente temendo il peggio, anche perche' pare che si iniziasse a sentire cattivo odore, dei vicini di casa della pensionata hanno fatto scattare l'allarme. E' stato richiesto l'intervento dei poliziotti del commissariato "Frontiera".

Sul posto, anche la Municipale della polizia municipale e i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che si sono occupati di aprire la porta della residenza. Ed e' stata fatta, purtroppo, la terribile scoperta: la pensionata e' stata ritrovata priva di vita. In via Spinola anche un'autoambulanza del 118. I sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso. I poliziotti del commissariato "Frontiera" si stanno, adesso, occupando dei necessari accertamenti. Nessun dubbio, non in questo caso, sul fatto che l'anziana sia morta per cause naturali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come da protocollo sanitario, la pensionata verra' sottoposta a tampone rino-faringeo. Una verifica sanitaria come da procedura appunto. Questo decesso non avrebbe pero' nulla a che vedere con il Coronavirus.