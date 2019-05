Tragedia in viale Emporium, muore un uomo di 56 anni: inutili i soccorsi

Sono stati attimi di grande concitazione e paura. Un uomo di 56 anni, è stato colto da un malore improvviso. L’agrigentino, residente al Villaggio Peruzzo, è morto a causa di un arresto cardiaco. I familiari hanno capito, da subito, la gravità della situazione, ed hanno allertato il 118.

Il fatto è accaduto lungo il viale Empourim, i soccorsi sono partiti immediatamente, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, anche un elisoccorso. Nessuno è riuscito a strappare dalla morte l’agrigentino, vani tutti i tentativi anche quello di trasportalo in ospedale. La famiglia dell’uomo è sotto choc.