Stabilizzazione dei precari, la Giunta approva il regolamento per le assunzioni

Adesso c’è il regolamento. Poche ore dopo la convocazione di un’assemblea straordinaria del personale – convocazione fatta dalle sigle sindacali della Funzione pubblica -, la Giunta di Agrigento, sindaco Lillo Firetto in testa, ha approvato il regolamento per le procedure di reclutamento speciale e transitorio (stabilizzazioni) per l’assunzione a tempo indeterminato del personale che è in servizio a palazzo dei Giganti con un contratto a tempo determinato.

Le sigle sindacali, appena poche ore prima, avevano chiamato a raccolta – per il primo febbraio – tutti i lavoratori. Il Comune, da ieri, ha un preciso regolamento che dovrebbe consentire, avendo appunto una strada tracciata, di velocizzare l’iter delle stabilizzazioni.