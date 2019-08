Pioggia di contravvenzioni in viale Dune: oltre 120 verbali contro automobilisti indisciplinati

Nessuna "pietà" per gli automobilisti indisciplinati che hanno parcheggiato auto e moto tra il viale Dune, via Maddalusa e la Valle dei Templi. Gli agenti nel week end hanno elevato ben 125 sanzioni per violazioni al Codice della strada, larga parte delle quali proprio per la sosta fuori dalle regole. Già nei giorni scorsi il lavoro della Polizia municipale aveva consentito di sanzionare un'altra cinquantina di automobilisti indisciplinati.

L'azione di repressione, partita però ad estate inoltrata, non è chiaro che utilità potrà avere dal punto di vista della prevenzione del fenomeno.