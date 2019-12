"Hanno abbandonato rifiuti in centro città", otto negozi sanzionati dalla Municipale

Smaltimento di rifiuti nel centro città, scatta un'operazione di controllo da parte della Polizia municipale. La squadra di Tutela ambientale, insieme all'assessore all'Ecologia Nello Hamel hanno condotto un'attività verifica su una grande quantità di spazzatura indifferenziata che si trovava nel "salotto buono", all'inizio della via Pirandello.

Nella ricognizione, sostiene il Comune, sono stati identificati circa "otto esercizi commerciali dell'area circostante che saranno pesantemente sanzionati e per i quali sarà trasmessa la segnalazione all'autorità giudiziaria per inquinamento ambientale. Altre due persone - continua Palazzo dei Giganti - saranno sanzionate con una multa di 600 euro ed addirittura si è proceduto alla identificazione e verbalizzazione di una persona che, nonostante la verifica in corso, ha depositato un sacchetto di rifiuti nella stessa discarica".

Subito dopo l'ispezione, a cura della Sea l'area è stata totalmente ripulita e bonificata. Nuovi controlli seguiranno nei prossimi giorni.