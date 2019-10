Abbandono di rifiuti, la proposta shock: "Multe fino a 20mila euro"

Multe fino a 20mila euro per chi abbandona rifiuti speciali. E' questa la proposta, come riporta il Giornale di Sicilia, avanzata dal consigliere comunale Alberto Tedesco e dall'assessore comunale di Canicattì Umberto Palermo.

Una proposta di modifica della normativa nazionale, più che altro, che servirebbe secondo i due ad aumentare in modo significativo il timore di essere "beccati" mentre non si rispettano le regole e si insozzano le città e l'ambiente. Come è evidente, la proposta avanzata dovrebbe andare a modificare il Testo unico in materia ambientale, quindi ad occuparsi poi materialmente della tematica non potrà che essere il Parlamento nazionale.