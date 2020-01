Le carenze di personale non frenano la Municipale: quasi 11mila multe elevate nel 2019

I personale a disposizione è sempre poco, ma i numeri restano comunque altissimi. La Polizia municipale di Agrigento, nel 2019, ha portato a casa quasi 11mila verbali per un introito complessivo previsto di oltre 391mila euro.

Previsto, appunto, perché nei fatti c'è una parte di cittadini, che è storicamente non poco significativa, che in realtà non paga immediatamente quanto dovuto, limitandosi a farlo con "comodo" quando poi le richieste di pagamento diventeranno accertamenti coattivi.

Andando al dettaglio delle somme, ad ogni modo, larga parte delle multe risultano essere preavvisi di accertamento per violazioni al Codice della strada e per mancato rispetto della Ztl di via Atenea (oltre 247mila euro di previsti incassi in seguito a preavvisi di accertamento) e oltre 101.760 euro sempre derivanti da violazioni al Cds ma conseguenti a sommari processi verbali.

A questi aggiungono 12mila euro per verbali emessi in seguito ad incidenti stradali e 29.277 euro per sanzioni elevate nei confronti di titolari di mezzi sprovvisti di assicurazione.

Certamente va detto che una "mano" sostanziosa al Corpo è arrivata dal sistema del cosiddetto "Street control" che registra automaticamente le violazioni grazie ad un occhio elettronico montato su una macchina di servizio.