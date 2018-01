"Guida in stato di ebbrezza, senza cintura e col cellulare alla mano", raffica di multe e denunce

Fermati col cellulare mentre erano alla guida, senza cintura di sicurezza allacciata e sprovvisti di copertura assicurativa. Questi alcuni degli illeciti emersi durante i controlli di fine anno da parte delle pattuglie della polizia stradale di Agrigento, coordinata dal vice questore aggiunto Andrea Morreale, su disposizione del Compartimento polizia stradale “Sicilia Occidentale” di Palermo e del questore di Agrigento.

Sono state in tutto 32 le contravvenzioni elevate per il mancato uso della cintura di sicurezza, tre per l'uso del cellulare alla guida, 5 per mancanza della revisione dell'auto, 4 per mancata copertura assicurativa. In totale sono state ritirate 3 patenti e 2 carte di circolazione, e decurtati ben 198 punti. I soccorsi effettuati ad automobilisti in difficoltà sono stati, invece, ventidue.

In tutto sono stati controllati 177 conducenti con l'etilometro, tre sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un 55enne di Canicattì, fermato lungo la statale 640, nella mattinata del primo dell'anno. Poi un 32enne di Cattolica Eraclea, sorpreso sulla 115 nei pressi di Sciacca, la notte di Capodanno, ed, infine, un 26enne agrigentino, fermato la stessa notte.