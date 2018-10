Multe automobilistiche non pagate, in arrivo cartelle per oltre 430mila euro

Multe per violazioni al codice della strada in arrivo nelle case dei cittadini, per oltre 400mila euro di accertamenti.

I cosiddetti ruoli ordinai coattivi, emessi appunto per mancato pagamento entro i termini di legge delle sanzioni, per l'anno 2016 occupano oltre 10 pagine - sono circa 9 mila - e ammontano appunto a 436.336 euro. Un importo che non è composto integralmente dalle multe in sè, che pesano solo per 301.080 euro, cui bisogna però aggiungere 134.058 euro di maggiorazioni e 1.198 euro di spese di raccomandate.

Ogni anno sono almeno 300/400mila euro che il Comune deve impegnarsi a recuperare dagli automobilisti indisciplinati, i quali, appunto, oltre a non rispettare le regole non sembrano particolarmente predisposti a corrispondere il dovuto.