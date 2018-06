Pugno duro contro chi abbandona i rifiuti, fioccano multe da oltre mille euro

Fioccano le multe a Realmonte contro chi abbandona in strada i rifiuti. I vigili urbani sono stati impegnati in attività di controllo del territorio che hanno portato ad elevare nei giorni scorsi - fanno sapere dall'amministrazione comunale - più di 10 multe per un importo di circa 150 euro ciascuna.

"Ringrazio il corpo dei vigili urbani - commenta il sindaco Calogero Zicari - per l'attività di controllo costante del territorio comunale ed invito tutta la cittadinanza a collaborare affinché si effettui una corretta raccolta differenziata".