Continua la "guerra" contro chi abbandona rifiuti: elevati 22 verbali

Il Comune di Agrigento continua la lotta contro chi abbandona i rifiuti per strada. Stando a quanto comunicato dal Municipio negli ultimi giorni sono state accertate ben 22 violazioni per abbandono e differenziazione non corretta dei rifiuti da parte di utenze private ed attività commerciali.

Le violazioni sono state accertate nelle vie: Sirio, Crispi, Papa Luciani altezza boschetto ex isola di prossimità, Esseneto altezza Salita Damareta e poi in via Esseneto, via Regione Siciliana, via Vallicaldi, via Cannameli e via Alletto.

"I controlli - dice una nota - proseguono in tutto il territorio con pattuglie di Vigili su auto-civette di copertura e con l'ausilio di telecamere a raggi infrarossi".