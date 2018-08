Niente contenitori fuori dai locali, multa per i ristoratori di San Leone

La polizia municipale, coordinata dal comandante Gaetano Di Giovanni, ha elevato diverse multe a dei ristoratori di San Leone. I titolari dei locali non avrebbero tenuto i contenitori della raccolta differenziata all’esterno. Per questo, in tutto, sono state elevate cinque multe da 335 euro ciascuno. Le operazioni di controllo sono state effettuate nel pomeriggio di quest’oggi. Continua il controllo del territorio da parte degli agenti della Municipale.