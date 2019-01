Sversò fango sulla carreggiata, sanzionato dalla Polizia provinciale

Aveva scaricato terriccio sulla strada, rendendola intransitabile, è stato individuato e multato dalla Polizia provinciale. Gli uomini del comandante Vincenzo Giglio erano intervenuti sulla strada provinciale 81 San Silvestro - Grazia in territorio a cavallo dei comuni di Canicattì e Naro dopo la segnalazione, avvenuta a dicembre, da parte di alcuni cittadini che, a causa della presenza di un notevole strato di fanghiglia sulla carreggiata, avevano riscontrato difficoltà a circolare con i propri veicoli sulla importante bretella stradale che collega la statale 123 “Canicattì-Licata” con la provinciale 12 “Naro - Campobello di Licata”. In quella circostanza, la Polizia provinciale intervenne per coordinare gli interventi repentini per l’eliminazione del pericolo ed il ripristino della viabilità.

In questi giorni, infine, un nuovo ed importante risultato: dopo un’ apposita fase iistruttoria interna, che ha portato alla individuazione dei responsabili di quanto accaduto, gli uffici del comando hanno proceduto ad elevare il verbale di contestazione al rappresentante legale della società che ha causato il riversamento di fango e contestualmente hanno intimato allo stesso il ripristino del tratto viario mediante la pulizia del tracciato che risulta lungo circa 500 metri. Purtroppo, non è l’unico caso di danneggiamento della sede stradale delle strade provinciali che, a causa della carenza di cantonieri, si trovano privi di controlli. Sulla fitta rete viaria secondaria, infatti, transitano mezzi pesanti e trattori che con i loro cingoli, spesso, distruggono il bitumato della sede viaria causando non poche difficoltà alla viabilità.