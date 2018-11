Alluvione, M5S: "Faremo il possibile per fronteggiare l’emergenza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“La Sicilia occidentale è in ginocchio: regna sia la rabbia che la tristezza per i tanti danni causati da un maltempo in grado di lasciare traccia su un territorio già fortemente provato. Noi faremo il possibile per fronteggiare l’emergenza”. A dichiararlo sono i parlamentari del Movimento 5 Stelle Azzurra Cancelleri, Vita Martinciglio, Filippo Perconti, Michele Sodano, Rosalba Cimino e Rino Marinello assieme ai deputati regionali Giovanni Di Caro e Matteo Mangiacavallo.

"Agrigento, Sciacca, Licata, Menfi, Porto Empedocle, Favara, i Monti Sicani ed infine l’intera area centro occidentale della provincia di Palermo sono stati investiti da un’autentica tempesta: paesi e città sono raggiunti da violenti temporali che hanno causato allagamenti e con l’acqua che inizia a ritirarsi, i danni affiorano e si mostrano nella loro drammaticità; dieci i morti soltanto in provincia di Palermo, tra Casteldaccia e Vicari, a cui si aggiungono altre due vittime a Cammarata e un disperso a Corleone, Poi ancora strade distrutte e comparto agricolo in ginocchio”.

“Il premier Giuseppe Conte, in visita presso le zone colpite in provincia di Palermo - sottolineano i 5 Stelle - ha annunciato che al più presto sarà convocato un Consiglio dei Ministri per deliberare lo stato d'emergenza”.