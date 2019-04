Reddito di cittadinanza, arrivano i primi soldi anche nell'Agrigentino

"Oggi una persona che conosco bene, di Campobello di Licata, è venuta da me quasi con le lacrime agli occhi: ha ricevuto 500 euro dal Reddito di Cittadinanza".

La testimonianza, rimbalzata sui social, è dell'ex assessore comunale di Porto Empedocle Giuseppe Sicilia. "Nessun governo aveva mai fatto tanto per la mia famiglia - avrebbe detto l'uomo all'ex amministratore -, i mie figli passeranno la prima Pasqua serena da anni"".

Sicilia avrebbe raccontato la storia per espressa volontà dell'uomo, il quale gli avrebbe chiesto di pubblicare la foto dei documenti "contro tutte le male lingue che infangano il M5S e il reddito di cittadinanza! A chi ha avuto 40 euro - dice in riferimento alla notizia circolata proprio ieri su uno dei primi versamenti erogati - evidentemente toccavano solo quelli come integrazione, e da fonte Sole 24 ore solo il 7% dei richiedenti ha preso tra le 40 e le 50 euro. Mentre le altre integrazioni variano tra le 500 e le 1200 euro".

In totale in provincia di Agrigento coloro che hanno presentato richiesta oltre novemila persone.