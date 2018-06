Musica ad alto volume fino alle 3 di notte, i residenti pronti all'esposto

Hanno dovuto fare avanti e indietro dalla via Imera. Soltanto alle tre di notte, quella fra domenica e ieri, i poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento sono riusciti a far abbassare la musica, tenuta ad alto volume, da un locale. Non è la prima volta che accade, né forse sarà l’ultima. Di fatto, però, i residenti della via Imera sono letteralmente esasperati e nella notte fra domenica e ieri hanno tempestato di richieste di “aiuto” e di intervento il 113 della polizia di Stato. Tutti, con un’unica voce, hanno parlato di “disturbo della quiete pubblica”.

Non è stato reso noto se siano state accertate o meno, dai poliziotti della sezione “Volanti”, delle irregolarità. Sembra scontato, come sempre avviene in casi di questo genere, che la relazione degli agenti della sezione “Volanti” finirà sul tavolo dei colleghi della “Pasi” della Questura. Anche ieri mattina, in via Imera, non si parlava d’altro e pare che un nutrito gruppo di residenti avesse avviato la sottoscrizione di un esposto.