Seconda edizione della mostra del pane, è grande festa per San Giuseppe

A Cianciana è grande festa per l’inaugurazione della mostra del pane. L’evento ha richiamato semplici cittadini ma anche diversi professionisti del settore. In città si respira aria di festa per i festeggiamenti in onore di San Giuseppe.

Gli addobbi nel centro città sono stati ultimati, per un evento che Cianciana sente fortemente. La mostra del pane è stata allestita all’interno del chiostro del convento di Sant’Antonio a sostegno diversi panificatori ma anche varie associazioni del territorio.