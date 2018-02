Gli squarci della cattedrale diventano una mostra, don Franco: "Qualcosa sta cambiando"

“Forse qualcosa sta cambiando”. C’era anche l’arcivescovo della città, don Franco Montenegro all’inaugurazione di “ReflexCathedra definizioni non canoniche della Cattedrale di Agrigento”.

La raccolta dei migliori scatti fotografici, dove la protagonista è la cattedrale di Agrigento. Don Franco non ha nascosto tutta quanta la sua soddisfazione per l’avvio dei lavori della messa in sicurezza della cattedrale di Agrigento”. Considero questo momento come un giro di boa – ha detto don Franco. Questa mostra coincide con l’inizio della messa in sicurezza cattedrale, vuol dire che qualcosa inizia a cambiare. Stiamo prendendo una giusta direzione, per anni abbiamo navigato senza meta".

La mostra è stata inaugurata nella chiesa San Lorenzo ed ha raccolto gli scatti dei migliori fotografi siciliani, da Giuseppe Cuttitta ad Angelo Pitrone. “In questi scatti dice padre Pontillo – possiamo apprezzare il dolore e la sofferenza ma anche le problematiche strutturali del posto, senza dimenticarci della speranza.