Mostra dell'artista belga Jan Fabre, le guide turistiche: "Stop al sovrapprezzo"

Anche le guide turistiche di Agrigento hanno scritto all'assessore regionale Sebastiano Tusa chiedendo lo stop al sovrapprezzo, dovuto alla mostra dell'artista belga Jan Fabre, per l'ingresso al Parco archeologico Valle dei Templi. L'associazione guide turistiche città di Agrigento ha accolto con piacere la sospensione del supplemento ai biglietti del chiostro di Monreale. "Anche noi - hanno reso noto - abbiamo inviato una lettera, tramite email, per le stesse problematiche di Monreale. Facciamo presente che nessuno contesta la mostra, ognuno è libero di apprezzare o meno l'arte nelle sue forme. Siamo consapevoli che arricchire il percorso dei siti culturali può essere un valore aggiunto per i visitatori, ma quello che vogliamo mettere in evidenza è I'obbligo di pagare un biglietto maggiorato per una mostra

che magari non si ha nessun piacere di vedere".

"Questa associazione, come già espresso in una comunicazione al Parco archeologico Valle dei Templi, ritiene - scrivono le guide turistiche di Agrigento - il provvedimento intempestivo, in quando la maggiorazione non è stata comunicata nei termini di tempo congrui alle guide turistiche, ma soprattutto ai tour operators i quali caricano il costo del biglietto nel "pacchetto" turistico che vendono ai propri clienti con larghissimo anticipo rispetto alla data effettiva della visita. Chiedevamo e chiediamo anche noi guide di Agrigento, come i colleghi di Monreale, la sospensione del pagamento dei due euro previsti per Ia mostra dell'artista belga".

Le guide turistiche agrigentine hanno anche aggiunto: "Basterebbe allestire la mostra in una parte del sito dove il fruitore sia libero di acquistare o meno il biglietto".