Trovato il cadavere di un 67enne, è "giallo" sulle cause della morte

Un uomo di 67 anni è stato trovato cadavere all'interno della sua abitazione, in via Nicone nel centro urbano di Agrigento. Per aprire la porta dell'abitazione sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Le cause della morte del sessantasettenne non sono chiare. L'uomo, a quanto pare, avrebbe diversi tagli in varie parti del corpo.

Sul posto, a pochi passi dalla centralissima via Manzoni, sono al lavoro anche i carabinieri di Agrigento che stanno cercando di fare chiarezza su cosa potrebbe aver determinato il prematuro decesso dell'uomo. Al momento, pare ci sia soltanto una certezza: il sessantasettenne non è morto per cause naturali.

(NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO)