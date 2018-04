Morì schiacciato dal trattore, chiesti 4 mesi di carcere per un narese

Chiesta la condanna a quattro mesi di reclusione per un narese accusato di aver violato una norma in materia di sicurezza sul lavoro. Secondo la Procura - come si legge sul quotidiano La Sicilia - l'uomo avrebbe venduto un trattore non a norma ad un datore di lavoro, che, a sua volta, lo fece guidare ad un 42enne di origine romena che perse la vita schiacciato dallo stesso trattore. La vicenda è al vaglio del gup che nelle prossime ore emetterà il dispositivo di sentenza.

La tragedia si è consumata in contrada Carbuscia Mazzurco, nei pressi della statale 123, nel territorio di Naro. L'uomo stava arando un terreno quando all'improvviso - alle 11,45 circa - si è ribaltato il trattore con cui stava lavorando, uccidendolo sul colpo.