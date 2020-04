Mondo della medicina a lutto, è venuto a mancare il dottor Gerlando Taibi

E’ mancato all’affetto dei suoi cari il dottor Gerlando Taibi, 88 anni, medico molto noto in città. La morte risale ai giorni scorsi ma solo adesso la notizia si è diffusa sui social, come comprensibile in questi giorni di limitazioni negli spostamenti e negli assembramenti. A darne l'annuncio sono i parenti, che hanno creato una bacheca virtuale per permettere a chi lo conosceva di commemorarlo.

Taibi, fratello di Michelangelo, già presidente della Provincia, era uno neuropsichiatra. Fu direttore sanitario dal 1978 al 1992 dell'ex ospedale psichiatrico di Agrigento. L'ultimo ventennio della propria carriera lo trascorse all'Aias, occupandosi di soggetti con disabilità.

In tanti oggi lo ricordano come un professionista dal profondo lato umano e come un uomo cortese.